Нечем дышать: составлен список самых грязных городов России

Хуже всего обстановка в Сибири

В Минприроды перечислили российские города с самым загрязненным воздухом. Лидером по числу проблемных городов стала Сибирь.

В число городов с самым грязным воздухом вошли Абакан, Ангарск, Барнаул, Братск, Зима, Иркутск, Искитим, Красноярск, Кызыл, Лесосибирск, Минусинск, Новокузнецк, Норильск, Петровск-Забайкальский, Свирск, Селенгинск, Улан-Удэ, Усолье-Сибирское, Черемхово, Черногорск, Чита, Шелехов. Примечательно, что Искитим и Абакан оказались в этом рейтинге впервые.

"Сравнение уровней загрязнения воздуха в городах на территориях федеральных округов показывает, что более половины городов (57%) с высоким и очень высоким уровнем загрязнения расположены в Сибирском федеральном округе", - говорится в проекте государственного доклада "О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 году", передает РИА Новости.

Далее в списке грязнуль идут города Приморского края, Новгородской области и Санкт-Петербург. Как оказалось, уровень загрязнения почв в этих местах превышен более чем в три раза. Похожая ситуация сложилась в городах Кировской и Челябинской областей, Забайкалья, Свердловской области, Северной Осетии и Красноярского края.

В докладе подчеркивается, что вопрос с загрязнением почвы остро стоит почти во всех городах России.