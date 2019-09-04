Москвичам пообещали июльские грозы в сентябре

Тепло никуда не уйдет

Погода преподнесет москвичам 4 сентября летний сюрприз – над столицей прогремит гроза. При этом столбики термометров покажут +22…+24 градуса, в центре столицы и на юге области воздух прогреется до +25 градусов.

"Сегодня будет температура такой же, какой она бывает в середине июля. 15-16 июля был точно такой же температурный фон ночью и днем", - рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик уточнил, что летняя гроза ожидается ближе к вечеру среды. При этом погода останется теплой и комфортной. Тем не менее, из-за грозового прогноза в столичном регионе введен "желтый" уровень опасности, который будет действовать до четверга. И в четверг, утверждают метеорологи, погода существенно не изменится, передает ТАСС.