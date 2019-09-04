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Похитителя телефонов Бондарчука и Миронова приняли на съемках за своего

09:10
  • среда
  • 04 сентября 2019

Преступника с актерскими талантами задержали

Столичные полицейские задержали мужчину, который украл телефоны кинодеятелей Федора Бондарчука и Евгения Миронова. 
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Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила ТАСС, что полицейские задержали похитителя гаджетов на общую сумму в 130 тысяч рублей. Его заключили под стражу.

По словам Волк, ранее мужчину уже судили за аналогичное преступление. Украденные телефоны найдены. 

На сайте "Вести.ru" выложили видео, на котором подозреваемый заходит в здание кинопроизводственного комплекса на Подъемной улице, а потом выбегает оттуда. По данным телеканала, окружающие приняли злоумышленника за члена съемочной группы. Перед кражей телефонов он вел себя естественно и непринужденно. На плече у мужчины красуется татуировка кота, которая указывает на его тюремное прошлое.  

28 августа СМИ сообщили, что телефоны Бондарчука и Миронова украли из гримерной комнаты, когда артисты снимались в программе "Кино в деталях". По факту кражи возбудили уголовное дело. 

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