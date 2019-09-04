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Россияне поставили рекорд по продолжительности жизни

09:09
  • среда
  • 04 сентября 2019

Темпы роста – самые высокие в мире

Продолжительность жизни россиян растет самыми высокими темпами в мире. Этому способствует, в частности, более серьезное отношение граждан к своему здоровью.
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Как сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова на Восточном экономическом форуме, продолжительность жизни у женщин в России увеличилась до 78,5 лет, а у мужчин -  до 68,5. По словам главы Минздрава, рост за последние семь месяцев существенный – более того, превышающий все мировые показатели.

Ранее Скворцова заявляла, что к 2030 году продолжительность жизни в стране должна достигнуть 80 лет. Теперь же министр уточнила, что поможет людям жить более долгой и здоровой жизнью работа по профилактике заболеваний, диспансеризация, а также повышение качества и доступности медицинской помощи.

О том, что темпы роста продолжительности жизни в России - одни из самых высоких в мире, говорил ранее и министр труда и социальной защиты Максим Топилин. Глава Минтруда подчеркивал, что этого удалось добиться с помощью принятой в 2007 году демографической программы. Кроме того, у россиян изменилось отношение к своему здоровью, передает РИА новости.

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