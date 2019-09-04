ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Дважды прооперированный Лепс готовится к дуэту с Пугачевой

09:29
  • среда
  • 04 сентября 2019

Певец передумал уходить на пенсию

Григорий Лепс успешно восстанавливается после двух операций на голосовых связках и планирует новые выступления. Артист рассказал, что в начале мая им занимались хирурги в Париже. Однако в начале июля пришлось снова ложиться под нож.
"Боже, одно лицо!" Лепс показал взрослую красавицу-дочку

По словам Лепса, он начал петь сразу после первой операции – хотя у других на восстановление уходит от года до двух лет. "Голос слушается, но это не тот уровень, который я хотел бы. Все равно придется подождать. Не исключаю, что нужно будет еще раз ложиться под нож хирурга", - рассказал певец изданию "СтарХит".

У артиста большие планы. Он готовится спеть дуэтом с Полиной Гагариной. Есть намерение выступить совместно с Аллой Пугачевой, однако с Примадонной пока не удается согласовать репертуар, сожалеет Лепс.

Артист пожаловался журналистам, что никак не может уйти на пенсию. Одна из причин, как скромно заметил Лепс – его популярность: певца постоянно приглашают то на телевидение, то на концерты.

Кроме того, он пытался выстроить бизнес, который приносил бы доход, сопоставимый с гонорарами за выступления. Лепс владеет продюсерским центром, производит алкоголь и очки, а его супруга занимается ювелирным бизнесом. Однако, как выяснилось, предпринимательскими талантами артист не блещет - так что приходится петь.

Читайте также:
Новости по теме
Певец Григорий Лепс
Певец Григорий Лепс
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.