Дважды прооперированный Лепс готовится к дуэту с Пугачевой

Певец передумал уходить на пенсию

Григорий Лепс успешно восстанавливается после двух операций на голосовых связках и планирует новые выступления. Артист рассказал, что в начале мая им занимались хирурги в Париже. Однако в начале июля пришлось снова ложиться под нож.

По словам Лепса, он начал петь сразу после первой операции – хотя у других на восстановление уходит от года до двух лет. "Голос слушается, но это не тот уровень, который я хотел бы. Все равно придется подождать. Не исключаю, что нужно будет еще раз ложиться под нож хирурга", - рассказал певец изданию "СтарХит".

У артиста большие планы. Он готовится спеть дуэтом с Полиной Гагариной. Есть намерение выступить совместно с Аллой Пугачевой, однако с Примадонной пока не удается согласовать репертуар, сожалеет Лепс.

Артист пожаловался журналистам, что никак не может уйти на пенсию. Одна из причин, как скромно заметил Лепс – его популярность: певца постоянно приглашают то на телевидение, то на концерты.

Кроме того, он пытался выстроить бизнес, который приносил бы доход, сопоставимый с гонорарами за выступления. Лепс владеет продюсерским центром, производит алкоголь и очки, а его супруга занимается ювелирным бизнесом. Однако, как выяснилось, предпринимательскими талантами артист не блещет - так что приходится петь.