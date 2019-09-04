Премьер Индии по-русски поблагодарил Путина

На Восточном экономическом форуме Нарендра Моди - главный гость

Ключевые задачи современной экономики на региональном и международном уровнях обсуждают во Владивостоке. В приморской столице стартовал юбилейный - пятый - Восточный экономический форум. Владимир Путин прибыл в регион еще накануне, а в среду встретился с главным гостем мероприятия - индийским премьером Нарендрой Моди. Лидеры посетили судостроительный комплекс "Звезда" и провели продуктивные переговоры.

На Восточном экономическом форуме Нарендра Моди - главный гость. В своём "твиттере" он тут же публикует сообщение на русском языке - языке страны, в которую прилетел. Это уже традиция. Индийский премьер - один из самых популярных политиков в интернете. Суммарно подписчиков у него даже больше, чем у американского президента. Почти 111 миллионов. На берегу живописной бухты Аякс главного гостя встречает хозяин форума Владимир Путин.

Наверное, это и есть та "особая химия, особая легкость", о которой индийский премьер накануне рассказывал журналистам, характеризуя отношения с российским президентом. Это их третья встреча в 2019. Подарок Владимира Путина - почтовая марка, посвящённая 150-летию со дня рождения Махатмы Ганди. На катере "Ураган" лидеры направляются на судостроительный комплекс "Звезда".

Гигантские краны и доки. Масштабы предприятия впечатляют. Здесь могут строить и ремонтировать грузовые суда, морские платформы и танкеры. Раньше это приходилось делать за рубежом, теперь на нашем Дальнем Востоке. Идёт строительство уникального сухого дока. Все это - итог реализации президентского поручения. Владимир Путин лично рассказывает индийскому премьеру обо всех тонкостях работы судостроительного кластера.

Индия сегодня - крупнейший рынок для российского сжиженного природного газа. Кратчайший, а главное экономически выгодный маршрут поставки по Северному морскому пути.

"Это самый крупный атомный ледокол в мире. Этот ледокол сможет ломать льды практически любой толщины", - отметил Путин.

Впрочем, некоторым современным российским танкерам - газовозам даже ледоколы не нужны. Через арктические воды они могут проходить самостоятельно. Это делает транспортировку ещё выгоднее. Российская и индийская сторона уже договорились создать совместное предприятие по реализации сжиженного газа. Энергетика, безусловно, важное, но не единственное направление сотрудничества.

"Согласован солидный пакет двусторонних документов, в том числе в торгово-инвестиционной сфере, в области промышленности, военно-технических связей, образования, культуры, мы, как и договорились, примем сегодня комплексные совместные заявления, через доверие и партнерство, к новым вершинам сотрудничества", - заявил Путин.

Рядом с лидерами - ключевые министры. По составу делегатов попятно - сотрудничество идёт во всех сферах. Индия - вторая страна мира по численности населения, и шестая экономика мира. Оттеснив Францию на 7 строчку, по некоторым экономическим показателям Нью-Дели опережает даже Пекин.

Вечером у лидеров насыщенная программа. Они вместе посетят улицу Дальнего Востока – экспозицию, где представлены проекты 11 Дальневосточных регионов. Подвести итог переговоров Путин и Моди смогут во время неформального ужина, в формате "тет-а-тет", в присутствии лишь переводчиков.

Российско-индийские переговоры проходят на полях Восточного экономического форума. Пока политики общаются, бизнесмены не теряют времени. Уже подписано несколько крупных контрактов. Пятый форум на острове Русский может стать самым представительным за свою историю. Ожидается участие более 8 тысяч делегатов из 50 государств. Но не география здесь главное. ВЭФ уже стал ключевой площадкой для решения экономических и что немаловажно политических вопросов в регионе.

Достаточно взглянуть на список участников - самая представительная, традиционно, китайская делегация. Японский премьер Синдзо Абэ на форуме уже в четвёртый раз. Среди постоянных участников и монгольский лидер - Халтмаагийн Баатулга. Впервые во Владивостоке политический долгожитель, чьей карьере уже больше полувека. Малазийскому премьеру Махатхиру Мохамаду 94 года. Все лидеры встретятся в четверг во время пленарного заседания ВЭФ. Кстати, прошедший недавно тайфун, как и обещали местные власти, никак не повлиял на работу форума. Сейчас на острове Русский яркое солнце.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр", Владивосток.