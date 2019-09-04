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Пуговка из "Папиных дочек" круто поменяла свою жизнь

09:37
  • среда
  • 04 сентября 2019

Не всем поклонникам это пришлось по душе

17-летняя Екатерина Старшова, которая прославилась на всю страну в роли Пуговки из сериала "Папины дочки", поставила крест на своей актерской карьере. Талантливая девушка поступила в МГУ на факультет фундаментальной медицины.
Что случилось с Пуговкой из "Папиных дочек"

"Подрастающий аптекарь", - пошутила Старшова в соцсети, выложив свое фото в первый день учебы. Поклонники девушки давно знали, что молодая красавица и умница планирует связать свою жизнь с медициной, но для некоторых фанатов "Папиных дочек" это известие стало как гром среди ясного неба. Ведь им так хотелось увидеть на экране подросшую Пуговку. 

В прошлом году Екатерина Старшова окончила школу экстерном. К поступлению в вуз ее готовили репетиторы. Недавно она похвасталась высокими баллами по ЕГЭ. "Я сделала это", - торжествовала экс-актриса. 

Напомним, Старшова играла в популярном сериале с 2007 по 2013 год, будучи еще совсем малышкой. С 14 лет она занималась фигурным катанием. В труппе театра танцев на льду "Алеко" она встретила своего молодого человека Василия. 

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