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Россия сделала заявление о ситуации в Идлибе

11:49
  • среда
  • 04 сентября 2019

Большинство обвинений в адрес сирийского правительства и российских Воздушно-космических сил - ложные

Сирийский кризис в среду в центре внимания членов Совета безопасности ООН. Россия, которая весь месяц будет председателем организации, намерена детально обсудить ситуацию в Идлибе. За последнее время провинция несколько раз подвергалась мощным авиаударам. Но провокации продолжаются и в других районах. Поздно ночью стало известно об очередной попытке атаковать российскую базу Хмеймим.

Подробнее – в репортаже Павла Прокопенко

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