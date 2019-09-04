Россия сделала заявление о ситуации в Идлибе

Большинство обвинений в адрес сирийского правительства и российских Воздушно-космических сил - ложные

Сирийский кризис в среду в центре внимания членов Совета безопасности ООН. Россия, которая весь месяц будет председателем организации, намерена детально обсудить ситуацию в Идлибе. За последнее время провинция несколько раз подвергалась мощным авиаударам. Но провокации продолжаются и в других районах. Поздно ночью стало известно об очередной попытке атаковать российскую базу Хмеймим.

Подробнее – в репортаже Павла Прокопенко