Первое крупное поражение: в британском парламенте не сдержали эмоции

Большинством голосов Палата общин решила рассмотреть законопроект о переносе сроков выхода из ЕС

Нешуточные страсти разгорелись в британском парламенте. Обсуждение "Брекзита" прошло на повышенных тонах. Спикер сорвал голос, призывая депутатов вести себя спокойнее. На фоне остальных ораторов даже не выделялся эмоциональный Борис Джонсон, который в итоге потерпел поражение.

Недовольные лозунги демонстрантов - "Покойся с миррой, наша демократия!" - переворачивают ещё одну страницу британского парламентаризма. Митингующие пообещали перекрывать центр Лондона, если нынешнее правительство свяжет руки депутатам и не даст им работать. А в это время в самом здании парламента премьер-министр Борис Джонсон терпит первое крупное поражение. Соглашаться с коллегами выйти из Евросоюза со сделкой он не намерен, и предлагает провести досрочные выборы в стране, передает "ТВ Центр".

Борис Джонсон настаивает на проведении внеочередных выборов 14 октября. Однако для их осуществления нужны голоса минимум двух третей депутатов. А значит, судьба голосования всецело зависит от мнения оппозиционной партии, которая с нынешним премьером кардинально расходится во мнении.

"Премьер-министр правит с согласия Палаты Общин, представляющей народ. И в этом наш суверенитет. В этой стране большинство не желает выхода Британии без сделки. Если господин премьер-министр хочет проведения всеобщих выборов, не вопрос. Но для начала надо дождаться утверждения закона о запрете выхода из ЕС без сделки", - заявил Джереми Корбин.

Дискуссия получилась жаркой, если не сказать скандальной. Парламентарии то и дело срывались на крик. В какой-то момент успокаивать разгорячённых депутатов, которые периодически напоминали футбольных фанатов, пришлось председателю спикеру палаты Общин Джону Беркоу.

Раздражительность представителей правительства понять можно. Чуть ранее они лишилась в парламенте большинства. А во время выступления Бориса Джонсона консерватор Филипп Ли и вовсе показательно пересел на сторону либералов. Не нашёл премьер-министр поддержки и ещё от двух десятков сторонников, которые не побоялись угроз Джонсона об отстранении от партии. Среди них бывший канцлер казначейства Филип Хаммонд, и внук Черчилля Николас Соумс. Однако сам политик своего мнения не изменил, и продолжил приводить доводы в скорейшем выходе страны из ЕС.

"Закон о выходе со сделкой даст больше колебаний, больше задержек и больше путаницы. А это значит, что Брюссель сможет решить, как долго держать эту страну в Евросоюзе. И поскольку я отказываюсь следовать этому плану, нам придется сделать выбор", - сказал Джонсон.

Тотальное отрицание в парламенте определённо заставило строптивого премьер-министра испытать на себе все переживания его предшественницы Терезы Мэй. Впрочем, сама экс-премьер-министр во время заседания не скрывала восторга от раскалившихся в парламенте споров и слушала их с довольной улыбкой. Впрочем, сам Борис Джонсон теперь рискует поплатиться министерским креслом. Парламентская оппозиция уже задумалась о вотуме недоверия премьер-министру.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".