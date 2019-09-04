Плесень и гниль: в каких условиях живут сироты под Ярославлем (видео)

Дома опасны для проживания

В Ярославской области сироты вынуждены жить в ужасных условиях. В предоставленных им квартирах - стены покрылись трещинами, а деревянный пол практически полностью сгнил. Хотя дом построен всего 4 года назад и за бюджетные средства.

Передвигаться по такой квартире опасно для жизни. Каждый шаг может стать последним. Под линолеумом прогнившие полы. Одна сплошная труха. На стенах - плесень и разводы. Такие квартиры получили сироты из Ярославской области. Жильцы первого этажа боятся, что к ним провалятся соседи сверху, передает "ТВ Центр".

Каждый день Алена Кульпинова собирает пазл в собственной ванной. Из плитки. Ее просо не приклеили. Лестница в подъезде — еще один образец халтуры: ступеньки такие узкие, что нога взрослого человека на них не помещается. Да и наступать сюда просто опасно.

Стены в доме пошли трещинами, при сильном ветре жители ощущают, как дом ходит ходуном, и очень боятся, что когда-нибудь он рухнет совсем. Ни одна управляющая компания не рискнула взять дом на свой баланс. Грозятся отказаться от него и газовики: стены смещаются и могут оборвать газовую трубу, в одном месте крепление уже вырвало. 12-квартирынй дом скорее напоминает карточный домик. Построенный всего за полгода, он словно держится на честном слове. Которое застройщики кстати так и не сдержали.

При сдаче дома в эксплуатацию ответственные лица подписали акт приемки, не заметив вообще многочисленных недоделок. Застройщик — фирма ООО "Регионстройсервис" - выиграла тендер на возведения этого дома, сбив цену контракта до 15 миллионов рублей. Недавно по иску прокуратуры к застройщику Борисоглебский райсуд вынес решение: обязал застройщика за свой счет провести независимую экспертизу и установить, пригоден ли дом для проживания. Но в местной администрации говорят: переселять некуда.

Между тем, пока суд да дело, фирма-застройщик пропала: ее телефон не отвечает, да и офис закрыт. Прокуратура Борисоглебского района обратилась с иском в суд, который вынес решение обязать застройщика провести экспертизу уже построенного дома на предмет его угрозы для жизни самих жильцов. Решение суда вступило в силу. И вероятнее всего, совсем скоро сиротам придется искать новый дом.

Елена Сахно, "ТВ Центр".