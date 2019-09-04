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Путин поздравил Нину Ургант с 90-летием

12:19
  • среда
  • 04 сентября 2019

Президент высоко оценил ее актерское мастерство и преданность делу

В среду юбилей отмечает любимая актриса нескольких поколений - Нина Ургант. Народной артистке РСФСР исполнилось 90. Её безграничную преданность делу и щедрый талант отметил в своём поздравлении президент. Владимир Путин также пожелал артистке здоровья, передает "ТВ Центр".

Медсестра Рая, которую она сыграла в фильме "Белорусский вокзал", стала настоящим символом Победы. О Великой Отечественной Нина Николаевна знает не понаслышке, когда началась война ей было 11 лет. Отец ушел на фронт, а семья осталась в латвийском городе, который оккупировали немцы.

Помимо многочисленных и запоминающихся киноролей, Нина Урант воплотила  множество ярких образов на сцене. Окончив Ленинградский театральный институт, она играла в Ленкоме, затем долгое время - в театре драмы имени Пушкина. Среди ее наград - Госпремия СССР и два ордена "За заслуги перед отечеством".

Нина Николаевна говорит, что чувствует себя абсолютно счастливым человеком, ведь о ней заботятся родные и близкие люди.

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Актриса Нина Ургант
Актриса Нина Ургант
Нина Ургант
Нина Ургант
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