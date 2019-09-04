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Оставшийся без работы Тарасов распродает имущество

10:03
  • среда
  • 04 сентября 2019

Ему нужны деньги перед рождением ребенка

Бывший полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов, который уже три месяца не может найти себе новый клуб, решил продать трехэтажный особняк за 78 миллионов рублей. 
Тарасов заявился в храм в неподобающем виде

Дом Тарасова площадью в тысячу квадратных метров находится в поселке "Соловьиная роща" на Калужском шоссе. Коттедж вместе с домиком для прислуги и гаражом на две машины располагается на 25 сотках. 

Как пишет "Комсомольская правда", в доме есть шесть спален, несколько санузлов, огромная гардеробная, гостиная, а также бассейн с мозаикой в виде футбольного мяча. 

Коттедж в "Соловьиной роще" Тарасов строил вместе со своей бывшей женой Ольгой Бузовой. Жилье футболист оформил на свою маму, поэтому после развода артистка не смогла претендовать на роскошный особняк. 

3 сентября Дмитрий Тарасов и его нынешняя супруга Анастасия Костенко объявили о грядущем пополнении в семье. Пара ждет второго ребенка. Не исключено, что именно беременность жены вынудила спортсмена продать недвижимость на Калужском шоссе. К тому же его первая супруга Оксана Пономаренко потребовала от него девять миллионов рублей в качестве алиментов. 

Напомним, Тарасов и Пономаренко развелись в 2011 году. В браке у них родилась дочь Ангелина. В 2012 году футболист женился на артистке Ольге Бузовой. Через четыре года они расстались, после чего Тарасов взял в жены Анастасию Костенко. В 2018 году она родила ему дочь. 

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