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Путин увеличил доплаты медработникам

09:54
  • среда
  • 04 сентября 2019

Совершенствованием системы оплаты труда врачей займется кабмин

Ежемесячные дополнительные выплаты медицинским работникам, которые оказывают первичную помощь, должны быть увеличены. Поручение дал правительству президент России. Ответственность за выполнение Владимир Путин возложил на премьера Дмитрия Медведева.
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До 1 декабря правительство должно представить президенту предложения по снижению налоговой нагрузки на медицинские организации первичного звена. Их предполагается освободить от уплаты налога на имущество и землю.

А уже к 1-му октября Путин ждет предложений о совершенствовании системы оплаты труда медработников. Планируется, что структура зарплаты медиков на всей территории страны будет единой. Кроме того, для них будут установлены нормативы минимального оклада и стимулирующих надбавок, сообщает РИА Новости.

Также, в соответствии с поручением президента, кабмин определит дополнительный повышающий коэффициент к компенсациям для медиков, которые трудятся в сельской и труднодоступной местности, в районах Крайнего Севера и в Арктической зоне.

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