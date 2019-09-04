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Прооперированный Аскольд Запашный столкнулся с угрозой паралича

10:34
  • среда
  • 04 сентября 2019

Экстренную операцию провели в Германии

Худрук Большого Московского цирка Аскольд Запашный перенес операцию на позвоночнике в немецком городе Мюльхайм-на-Руре.  
Шнуров высмеял в стихах жалобы Запашного

4 сентября заслуженный артист России сообщил в Instagram, что его рабочий график неожиданно пришлось поменять. Его планы нарушили проблемы со здоровьем. "Строишь-строишь их, а через 2 дня оказываешься в больничной койке в Германии после срочной и уже 5-ой в твоей жизни операции на позвоночник", - написал знаменитый дрессировщик.

Запашный поблагодарил родных и близких за поддержку. По словам артиста, он постарается быстро восстановиться и вернуться к работе. "Я в порядке, спасибо гениальным врачам, которые уже не в первый раз превращают меня из инвалида в работоспособного человека", - рассказал он. 

Портал "7дней.ru" пишет со ссылкой на Эдгарда Запашного, что в минувшее воскресенье артист вышел на манеж, приняв обезболивающее лекарство: "Внезапно обострившаяся травма угрожала ему параличом, и его экстренно госпитализировали в немецкую клинику".

В ночь на 10 июня Аскольд Запашный попал в аварию в Москве, когда вместе с дочками ехал домой с вокзала. Виновник ДТП скрылся, но вскоре попал в полицейский участок. 

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