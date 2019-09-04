ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин и Моди оседлали "Ураган"

10:32
  • среда
  • 04 сентября 2019

Российский лидер рассказал премьеру Индии о самом большом в мире ледоколе

Владимир Путин и Нарендра Моди прокатились на катере "Ураган". Президент России встретил премьер-министра Индии на причале острова Русский во Владивостоке, где с 4 по 6 сентября проходит Восточный экономический форум. "Ураган" доставил политиков  на судостроительный комплекс "Звезда", расположенный в приморском городе Большой Камень.
Путин прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ

Владимир Путин и Нарендра Моди ознакомились с тем, как идет модернизация предприятия.  Они осмотрели строящийся сухой док, который даст возможность проводить на "Звезде" ремонт кораблей любого размера.

Президент России рассказал индийскому премьеру о самом крупном ледоколе в мире, который будет построен на "Звезде". Судно сможет проходить льды любой толщины. По словам Путина, такие ледоколы обеспечат судоходство по северному маршруту круглый год, сообщает РИА Новости.

Читайте также:
Главное сегодня
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.