Путин и Моди оседлали "Ураган"

Российский лидер рассказал премьеру Индии о самом большом в мире ледоколе

Владимир Путин и Нарендра Моди прокатились на катере "Ураган". Президент России встретил премьер-министра Индии на причале острова Русский во Владивостоке, где с 4 по 6 сентября проходит Восточный экономический форум. "Ураган" доставил политиков на судостроительный комплекс "Звезда", расположенный в приморском городе Большой Камень.

Владимир Путин и Нарендра Моди ознакомились с тем, как идет модернизация предприятия. Они осмотрели строящийся сухой док, который даст возможность проводить на "Звезде" ремонт кораблей любого размера.

Президент России рассказал индийскому премьеру о самом крупном ледоколе в мире, который будет построен на "Звезде". Судно сможет проходить льды любой толщины. По словам Путина, такие ледоколы обеспечат судоходство по северному маршруту круглый год, сообщает РИА Новости.