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Названы главные факторы развития рака

10:48
  • среда
  • 04 сентября 2019

Все зависит от образа жизни

Основные факторы, способствующие развитию рака, назвали в Минздраве. Специалисты подчеркивает, что генотип играет роль лишь процентов на 15. Главное – это наш образ жизни.
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"Мы должны понимать, что примерно 15% - это наш генотип, а все остальное - это наш образ жизни, который мы с вами ведем. Это доказано Всемирной организацией здравоохранения. Курение, чрезмерное потребление алкоголя и вирус папилломы человека", - назвал главные причины развития рака главный внештатный специалист-онколог Минздрава Андрей Каприн.

В своем выступлении на Восточном экономическом форуме эксперт признал, что ситуация в России улучшается – в частности, наблюдается снижение числа курящих. "Мы ждем лет через пять-семь значительного роста продолжительности жизни и снижения заболеваний, которые ассоциируются, в частности, с курением", - отметил Каприн.

Главный онколог добавил, что онкологические заболевания могут быть вызваны и другими причинами. В некоторых случаях развитию болезни способствует чрезмерное употребление красного мяса. В других – контакты с химическими веществами, например, красителями, приводит комментарий специалиста ТАСС.

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