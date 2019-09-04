Пугачева подвергла себя опасности на море

Ее не пугают проблемы со здоровьем

70-летняя певица Алла Пугачева нарушила предписание врачей и провела на солнце больше положенного времени, из-за чего на ее лице проступили веснушки.

Примадонна опубликовала в Instagram селфи крупным планом, продемонстрировав потекшую после купания тушь и пигментные пятна. "Обожаю солнце, но оно мне противопоказано. 5 минут в море и на солнце, результат на лице. Веснушки. Может, это 7 молодость пришла?" - пошутила Пугачева, которая в любой ситуации старается сохранять бодрость духа.

За несколько минут пост Примадонны собрал около 70 тысяч отметок "Нравится". Интернет-пользователи восхитились красотой и веселым нравом артистки. Их не смутило, что солнечные лучи увеличивают риск возникновения рака кожи и Пугачева подвергла себя нешуточной опасности, пересидев на пляже.

- Обожаю Вас и Ваш юмор, - написала телеведущая и продюсер Яна Рудковская.

- Вы просто солнечная женщина на лице и в душе, вот вас солнышко и любит.

- Ваша молодость и не уходила. Пою ваши песни вместе с Вами всю жизнь.

- Это уже не веснушки, а старческие пигментные пятна.

- Классная, позитивная!

- Вы красивая, пусть Макс вас носит на руках. И вы уделяйте ему внимание.

Ранее Алла Пугачева назвала певицу Светлану Лободу своей преемницей. "Живи спокойно, страна. Ведь у тебя еще она. Все остальные в тени", - сказала артистка, указывая на молодую коллегу.

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Видео: Пугачева назвала преемницу​