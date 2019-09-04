И все же они растут: Минтранс признал увеличение стоимости авиабилетов

За полгода полеты существенно подорожали

Цены на авиабилеты в России за первое полугодие 2019-го выросли на 7%. Насколько подорожают перелеты к концу года, зависит от нескольких факторов – в первую очередь, от стоимости авиакеросина. Такими данными поделилась в кулуарах Восточного экономического форума глава департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса Светлана Петрова.

Стоимость авиаперелетов в последние дни активно обсуждают эксперты. Поводом стало заявление Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта. Там спрогнозировали, что к концу 2019 года билеты на самолет вырастут в цене на 9-10%. Такой вывод поддержали и некоторые эксперты.

Однако в Федеральной антимонопольной службе предсказания экспертов вызвали удивление. ФАС не видит предпосылок для подобного подорожания, заявили в ведомстве. И пообещали проверить заявившую о повышении цен Ассоциацию на предмет сговора с авиакомпаниями, напоминают "Известия".