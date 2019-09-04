У звезды "Папиных дочек" родился в Швеции внук

Актер на седьмом небе от счастья

60-летний актер Андрей Леонов впервые стал дедушкой. По-видимому, ребенок получит шведское гражданство, поскольку его отец живет там с шести лет.

Евгений Леонов-младший - старший сын звезды "Папиных дочек" от первого брака с чилийкой Марией Алехандрой Куэвас. 32-летний мужчина живет и работает в Швеции. Как пишет "СтарХит", именно он стал счастливым отцом.

Андрей Леонов узнал о рождении внука на работе в "Ленкоме". Актеры перестали обсуждать открытие нового театрального сезона и принялись поздравлять коллегу.

Ранее Леонов говорил, что его старший сын унаследовал характер дедушки - народного артиста СССР Евгения Леонова. "Женя у нас гордый чилиец, очень сильная кровь по маминой линии. Но добрый и суперспокойный, чем очень напоминает отца", - говорил актер.

Добавим, что сейчас Андрей Леонов женат на Анастасии - дочери композитора Игоря Якушенко и актрисы Веры Тарасовой. Они воспитывают девятилетнюю дочь и пятилетнего сына.