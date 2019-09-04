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Трамп сердечно поздравил поляков с началом Второй мировой войны

11:43
  • среда
  • 04 сентября 2019

Американский лидер признался в любви к "польским друзьям"

Дональд Трамп добавил новый перл в копилку своих странных высказываний. Отвечая на вопросы журналистов на площадке перед Белым домом, президент США слегка заговорился. На видеозаписи, которую опубликовал один из пользователей Twitter, журналист спрашивает американского лидера, не хочет ли он сказать что-либо Польше в связи с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны.
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Президент США не нашел ничего лучше, чем поздравить поляков с этой датой. "У меня отличное сообщение для Польши – Майк Пенс, наш вице-президент, должен был как раз туда прилететь… Я просто хочу поздравить Польшу. Это прекрасная страна с прекрасными людьми", - заявил Дональд Трамп.

Американский лидер добавил, что в США также проживают поляки – их в Америке, насколько вспомнил Трамп, около 8 миллионов. И своих "польских друзей" американцы очень любят, утверждает президент.

Автор поста прокомментировал слова Трампа, напомнив, что "нацисты раздавили Польшу в 1939-м".

Дональд Трамп планировал участвовать в мероприятиях в Польше, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны. Однако позже американский президент отменил свой визит – из-за урагана "Дориан", который приближается к западному побережью США.

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