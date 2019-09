Трамп сердечно поздравил поляков с началом Второй мировой войны

Дональд Трамп добавил новый перл в копилку своих странных высказываний. Отвечая на вопросы журналистов на площадке перед Белым домом, президент США слегка заговорился. На видеозаписи, которую опубликовал один из пользователей Twitter, журналист спрашивает американского лидера, не хочет ли он сказать что-либо Польше в связи с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны.

Президент США не нашел ничего лучше, чем поздравить поляков с этой датой. "У меня отличное сообщение для Польши – Майк Пенс, наш вице-президент, должен был как раз туда прилететь… Я просто хочу поздравить Польшу. Это прекрасная страна с прекрасными людьми", - заявил Дональд Трамп.

Американский лидер добавил, что в США также проживают поляки – их в Америке, насколько вспомнил Трамп, около 8 миллионов. И своих "польских друзей" американцы очень любят, утверждает президент.

REPORTER: Do you have a message for Poland on the 80th anniversary of World War 2?



TRUMP: "I do have a great message for Poland & we have Mike Pence, our vice president, is just about landing right now...I just want to congratulate Poland"



[Poland was smashed by Nazis in 1939] pic.twitter.com/PIOrhx3eC7