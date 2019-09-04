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Лазарев устроил истерику в студии (видео)

12:18
  • среда
  • 04 сентября 2019

Артист излишне эмоционален

36-летний певец Сергей Лазарев расплакался во время записи новой песни, которая войдет во вторую часть его альбома "Я не боюсь". 
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Артист рассказал, что у него возникли проблемы в звукозаписывающей студии. Лазарев и звукорежиссер не смогли сдержать эмоций при записи новой композиции. 

"Пою и начинаю плакать, ком в горле... говорю "стоп", слышу звукорежиссер тоже плачет... короче, что будет с вами друзья, даже представить не могу… 2 часть альбома будет слезливая... обрыдаетесь", - написал музыкант. При этом Лазарев выложил в Instagram видео, на котором он плачет, стоя в наушниках.

Пост артиста собрал тысячи отметок "Нравится" и выбил слезу у многих поклонников. Фанатов и его коллег умилил душевный настрой Лазарева. 

- Просто Сергей Лазарев - актер, певец и личность огромного размера и таланта, и давайте все пожелаем ему удачи, - написал композитор Игорь Крутой. 

- Ну заинтриговал-то! Ведь умеешь, а?! - восхитилась певица Полина Гагарина.

- Интонировал немного не так, - пошутила телеведущая Лера Кудрявцева. 

- Наревел хит? Ждем! Еще бы клип в ч/б для усугубления, - посоветовала ведущая Олимпиада Тетерич. 

- Я еще не слышала песню, но уже плачу. 

- Сергей, я даже не представляла, что ты такой сентиментальный! Это так мило! 

- Смотреть на плачущего Лазарева - это уже невыносимо. 

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