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Томос не нужен: украинцы сорвали аукцион по продаже памятных монет

12:13
  • среда
  • 04 сентября 2019

Заявок Нацбанк Украины так и не получил

Желающих приобрести памятные монеты, посвященные предоставлению томоса об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, так и не нашлось. Аукцион по ее продаже, намеченный на 29 августа, сорвался – как сообщили в Национальном банке страны, по причине отсутствия заявок.
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Идею создания на Украине новой поместной православной церкви, не связанной с Московским патриархатом, активно продвигала  администрация Петра Порошенко – с самого момента прихода к власти в феврале 2014 года. В декабре 2018-го Константинопольский патриархат провел собор, на котором объединил раскольников из Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви в Православную церковь Украины.

Утвержденному главой новой организации митрополиту Епифанию в январе этого года передали томос об автокефалии. Хотя экс-президент Порошенко и преподносил это, как очередную "победу", ни одна поместная православная церковь не признала новую церковную структуру на Украине, напоминает ТАСС.

Теперь выяснилось, что украинцам весь этот процесс был не особо интересен. Никто из них не пожелал приобрести посвященные этому событию монеты.

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