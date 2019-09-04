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Заворотнюк объявила о паузе в карьере на фоне слухов о раке

12:58
  • среда
  • 04 сентября 2019

Ее коллеги задумались о сборе средств на лечение

48-летняя актриса Анастасия Заворотнюк не стала опровергать информацию о своих проблемах со здоровьем. По слухам, у звезды сериала "Моя прекрасная няня" обнаружили рак мозга. 
После слухов о раке Заворотнюк пришлось раскошелиться

Представитель артистки Стас Христов утверждает, что у Заворотнюк все в порядке. По его словам, уже совсем скоро заслуженная артистка России даст большое интервью и всех успокоит. Однако страшные слухи не дают покоя поклонникам звезды и журналистам. 

"Комсомольская правда" дозвонилась до Заворотнюк. "Голос актрисы, обычно веселый и звонкий, звучал хрипло, как у очень больного человека. От комментариев Анастасия отказалась. Но и слухи про болезнь не стала опровергать", - пишет газета. Артистку спросили, сможет ли она принять участие в мероприятии. "Нет, пока нет", - ответила Заворотнюк, после чего бросила трубку. 

Между тем коллеги артистки уже задумались о сборе средств на ее лечение. Однако один из актеров, работавший вместе с Заворотнюк, сообщил, что у ее семьи "все есть, помощь им не нужна". 

Актриса Гульнара Нижинская, которая сыграла в сериале "Моя прекрасная няня", предположила, что ее коллегу могли сглазить. По словам Нижинской, у народной артистки всегда было много завистников, а в последнее время ее что-то терзало. "Поэтому она и стала уязвимой для болезни", - пишет Teleprogramma.pro

По некоторым данным, проблемы со здоровьем у Заворотнюк начались после того, как она сделала ЭКО. В 2018 году у них с мужем Петром Чернышевым родилась дочь Мила. Как поговаривают, фигурист Чернышев уже месяц не участвует в выступлениях, поскольку вынужден ухаживать за больной актрисой.  

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