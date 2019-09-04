Рынки в панике из-за рекордного снижения ставок центробанками

Попытки поддержать экономику не дают результата

Рекордное со времен глобального кризиса 2008 года снижение процентных ставок центробанками вызвало панику на рынках. Финансовые регуляторы пытаются поддержать экономику своих стран в условиях низких перспектив ее роста.

Развязанная США торговая война с Китаем еще больше усугубила глобальный структурный спад, который переживает производство в странах Южной Америки, Европы, Азии и на Ближнем Востоке, пишет "Вести. Экономика".

По данным издания, только в августе ЦБ 37 стран с формирующейся экономикой снизили ставки 14 раз. При этом, как отмечается, не обошлось без сюрпризов – эксперты никак не ожидали, что примеру других стран последуют Мексика и Таиланд.

Эксперты отмечают, что глобальная экономика так и не смогла оправиться от кризиса 2008 года. Во всем мире наблюдается падение доходов и, как следствие, потребления. Мировые центробанки по-прежнему пытаются решать проблемы привычным путем — смягчением политики. При том, что примеры Японии и европейских стран доказали неэффективность таких мер. А реального выхода из нынешней ситуации пока не видно, заключают авторы статьи.