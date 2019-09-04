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Рынки в панике из-за рекордного снижения ставок центробанками

12:45
  • среда
  • 04 сентября 2019

Попытки поддержать экономику не дают результата

Рекордное со времен глобального кризиса 2008 года снижение процентных ставок центробанками вызвало панику на рынках.  Финансовые регуляторы пытаются поддержать экономику своих стран в условиях низких перспектив ее роста.
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Развязанная США торговая война с Китаем еще больше усугубила глобальный структурный спад, который переживает производство в странах Южной Америки, Европы, Азии и на Ближнем Востоке, пишет "Вести. Экономика".

По данным издания, только в августе ЦБ 37 стран с формирующейся экономикой снизили ставки 14 раз. При этом, как отмечается, не обошлось без сюрпризов – эксперты никак не ожидали, что примеру других стран последуют Мексика и Таиланд.

Эксперты отмечают, что глобальная экономика так и не смогла оправиться от кризиса 2008 года. Во всем мире наблюдается падение доходов и, как следствие, потребления. Мировые центробанки по-прежнему пытаются решать проблемы привычным путем — смягчением политики. При том, что примеры Японии и европейских стран доказали неэффективность таких мер. А реального выхода из нынешней ситуации пока не видно, заключают авторы статьи.

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