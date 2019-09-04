Путин: Дальний Восток должен стать центром притяжения

Глава государства отметил, что в регионе еще есть нерешенные вопросы

В среду Владимир Путин провел заседание президиума Государственного совета, которое было посвящено перспективам развития Дальнего Востока. Президент подчеркнул - в регионе заметны позитивные тенденции в экономике. Растет приток прямых инвестиций, в том числе из-за рубежа. Но осталось также немало нерешенных вопросов, сообщает "ТВ Центр".

Тревожной глава государства назвал демографическую ситуацию. Приток населения на Дальний Восток увеличивается, но людей, которые покидают регион, пока больше. Чтобы наладить ситуацию, Владимир Путин призвал уделять больше внимания вопросам социального обеспечения граждан и ставить во главу угла интересы населения при реализации крупных инвестпроектов.

"Дальний Восток должен стать центром притяжения для тысяч людей из других регионов страны. Эти задачи всем нам хорошо известны, но решать их необходимо гораздо быстрее, чем мы делали это до сих пор", - сказал Путин.