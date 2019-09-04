Deutsche Welle придет на комиссию Госдумы по вмешательству в дела России

Депутаты намерены задать руководству телерадиокомпании ряд вопросов

Комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России пригласит на следующее заседание руководство телерадиокомпании Deutsche Welle, передает "ТВ Центр".

Депутаты рассчитывают прояснить ситуацию по поводу освещения "Немецкой волной" несанкционированных митингов в Москве, а именно выслушать объяснения касательно звучавших в эфире незаконных призывов к жителям столицы выходить на неразрешенные акции.

Остались вопросы и к послу США в России Джону Хантсману. В своей работе комиссия также намерена использовать расследования российских журналистов.