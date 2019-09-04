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Вынесен приговор еще одному фигуранту "дела 27 июля"

14:47
  • среда
  • 04 сентября 2019

Кирилл Жуков получил три года колонии

Тверской суд Москвы вынес приговор еще одному фигуранту дела о применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов во время несогласованной акции 27 июля.

Кирилл Жуков, которого обвиняли в том, что он ударил по защитному шлему сотрудника Росгвардии, приговорен к трем годам колонии общего режима. Прокурор просил назначить 4 с половиной года, но суд учел смягчающие обстоятельства - волонтерскую работу и положительные характеристики.

Напомним, во вторник  к разным срокам были приговорены трое участников несанкционированных митингов. В отношении пяти человек уголовное преследование прекращено. А еще двоим, находящимся под стражей, изменена мера пресечения - они отправлены под домашний арест.

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Кирилл Жуков (в центре), обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля
Кирилл Жуков (в центре), обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля
Кирилл Жуков, обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля
Кирилл Жуков, обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля
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