Собянин: В Новой Москве уже построено около 200 км дорог

Мэр столицы открыл участок связки между Калужским и Варшавским шоссе

В Новой Москве в среду открыт первый участок новой дороги, которая в перспективе свяжет Калужское и Варшавское шоссе. В церемонии запуска движения принял участие мэр Москвы Сергей Собянин. Две полосы в каждом направлении, шумозащитные экраны, а ещё девять автобусных остановок. Более того, уже в ближайшее время рядом появится метро и линия Московского центрального диаметра.

Многотонные машины подтверждают: покрытие надежно. Автоколонна спецтехники по традиции первой проходит по новой дороге - от Калужского шоссе до деревни Яковлево. Пять с половиной километров, две полосы в каждую сторону. Трассу особенно ждали в ближайших населенных пунктах и садовых товариществах.

Теперь добираться будет проще: до конца сентября планируют запустить общественный транспорт - 10 павильонов автобусных остановок уже разместили по всему маршруту.

Новая трасса не только красивая, но и "умная": дорожным движением и освещением управляют автоматические системы. Разрешенная скорость — 60 километров в час. Ожидается, что ежечасно по новой трассе будут проходить больше тысячи автомобилей. Открытая дорога - только часть большого транспортного проекта.

"В Новой Москве уже построено уже около 200 километров дорог. Построена линия метро. Строится еще одна. Казалось бы: зачем такие усилия? Это можно сделать попозже. Но москвичи хорошо знают, как это: когда застроены целые жилые районы, а потом туда строятся новые развязки, метро, дороги и т.д. Это вечная жизнь на стройке. Мы стараемся в Новой Москве избежать этих ошибок и этих проблем", - заявил Собянин.

Поэтому транспортную инфраструктуру развивают заранее. Новая дорога стала первым участком новой поперечной связки между Калужским и Варшавским шоссе. Откроется прямой путь между будущей станцией метро "Троицк" и платформой МЦД "Остафьево" на линии Нахабино - Подольск, которая будет открыта уже в этом году. Ожидается, что полностью магистраль между Варшавским и Калужским шоссе запустят в 2024 году.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".