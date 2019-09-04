День города: в Лужниках подготовили 60 площадок

Активности - на любой вкус

Большой спортивный праздник в Лужниках в День города пройдёт в этом году в новом формате. Организаторы подготовили около 60 площадок.

Активности - на любой вкус. Можно будет принять участие в турнире по мини-футболу, сыграть в настольный теннис, шахматы, а дети даже смогут сами сделать скейт, разрисовать доску и уехать на ней совершенно бесплатно.

Также в программе встречи с известными спортсменами и финал Кубка мира по стрельбе из лука. А ещё у гостей праздника будет уникальная возможность первыми увидеть новые программы наших фигуристов.