Как изменился Таганский район благодаря масштабной городской программе

Что ещё ждут москвичи от программы "Мой район"?

"Народные парки" и благоустроенные скверы, велодорожки и уютные дворы - всё это появилось в районе "Таганский" благодаря масштабной городской программе. Причём, многое по просьбе самих жителей. А к новому учебному году обновили ещё и территории вокруг школ.

Сегодня район "Таганский" для многих ассоциируется с театром на Таганке и музеем Владимира Высоцкого. Но эта часть "За Яузой" может о Москве сказать, гораздо больше. Даже в названиях улиц - отголоски прошлых веков - Рогожский вал, Крутицкая набережная, передает "ТВ Центр".

За высокими домами холмов уже не видно. А вот благоустроенные дворы и скверы, клумбы и молодые деревья или оазисы тишины, как называют их местные жители, не заметить нельзя.

К новому учебному году обновилась и территория школы 480 на улице Талалихина. Двор и даже стены школы раскрашены в тематике сказки "Приключения Незнайки и его друзей". В астрономической зоне - познавательный лабиринт.

Совсем иначе выглядит и сквер имени Виктора Талалихина. Проект разрабатывался с учетом мнения местных жителей. Фонтан одновременно стал памятником. В центре - модель самолета И-16, на котором Талалихин таранил немецкий бомбардировщик.

Школьная улица, кажется, совсем скоро составит конкуренцию Старому Арбату. Здесь уже заканчивается глобальная реконструкция. Улица стала пешеходной. Все провода - под землей. Фасады старинных домов отреставрированы. В итоге здесь будет комфортная зона отдыха.

А еще в Таганском районе 28 действующих храмов. Один из самых известных - Покровский женский монастырь, где хранятся мощи Матроны Московской. И одна из главных архитектурных доминант города - знаменитая высотка на Котельнической набережной, где "звездность" жителей на квадратный метр бьет все рекорды, тоже находится здесь.

Продолжится в районе и реконструкция улиц. К 2021 году будут благоустроены набережные правого берега реки Яуза, Марксистская улица и Новоспасский мост.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".