Как проходят работы по реставрации гостиницы "Пекин"

Реставрацию планируют завершить уже до конца октября

В центре Москвы началась реставрация декоративных элементов и скульптур на башне гостиницы "Пекин". Здание построено в середине 50-х и за всё это время их никогда не ремонтировали, сообщает "ТВ Центр".

Отдельное внимание мастера уделят сохранению четырех скульптур – защитника, колхозницы, рабочего и учительницы. Все декоративные элементы расчистят от наслоений краски, устранят трещины и сколы, восполнят утерянные детали. Но сложность, что работать придется на высоте более 60 метров.