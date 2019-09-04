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Умер фотограф Мадонны и Водяновой

13:03
  • среда
  • 04 сентября 2019

Его снимки публиковали ведущие журналы моды

Петер Линдберг – фотограф, работавший с самыми известными моделями и актрисами наших дней – умер в возрасте 74 лет. Родные фотохудожника подтвердили информацию о его кончине.
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Линдберг работал с такими известными артистками, как Катрин Денев, Мадонна, Шэрон Стоун и Настасья Кински. Ему позировали Наоми Кэмпбелл, Линда Евангелиста, Синди Кроуфорд и Наталья Водянова. Работы одного из самых известных и выдающихся фотографов моды  публиковали на своих страницах ведущие журналы – Vogue и Rolling Stone.

Линдберг родился в 1944 году в польском городе Лешно, а вырос в Дуйсбурге. В 1971 году увлекся фотографией, стал рекламным фотографом. В 1978 году переехал в Париж, где и началась его международная карьера. Последние годы Петер Линдберг жил в столице Франции, во французском Арле и в Нью-Йорке, пишет газета Welt.

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