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Вьетнамка пыталась привезти в Москву гиббонов с помощью собаки

15:14
  • среда
  • 04 сентября 2019

В "Шереметьево" пресекли ввоз детенышей редкого вида обезьян из Вьетнама

Четырех детенышей гиббона - редкого вида обезьян - пыталась ввезти в Россию гражданка Вьетнама. Но была задержана сотрудниками Шереметьевской таможни, передает "ТВ Центр".

Женщина смело направилась к "Зелёному коридору" - не скрывала, что в переноске везёт собаку-хаски. Однако таможенников насторожили звуки, которые доносились из сумки.

При этом сам пёс был абсолютно спокоен и сидел тихо. Оказалось, прямо за спиной собаки находилась небольшая клетка. А в ней - обезьянки, завёрнутые в мешки. Животные находились в крайне истощённом состоянии, один гиббон погиб, не выдержав перелёта и духоты.

Объяснить, откуда взялась вся эта экзотика, пассажирка не смогла. Сейчас пленников поместили в Центр передержки, где их вылечат и откормят.

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Детеныш гиббона
Детеныш гиббона
Детеныши гиббона
Детеныши гиббона
Детеныши гиббона
Детеныши гиббона
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