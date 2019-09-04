Вьетнамка пыталась привезти в Москву гиббонов с помощью собаки

В "Шереметьево" пресекли ввоз детенышей редкого вида обезьян из Вьетнама

Четырех детенышей гиббона - редкого вида обезьян - пыталась ввезти в Россию гражданка Вьетнама. Но была задержана сотрудниками Шереметьевской таможни, передает "ТВ Центр".

Женщина смело направилась к "Зелёному коридору" - не скрывала, что в переноске везёт собаку-хаски. Однако таможенников насторожили звуки, которые доносились из сумки.

При этом сам пёс был абсолютно спокоен и сидел тихо. Оказалось, прямо за спиной собаки находилась небольшая клетка. А в ней - обезьянки, завёрнутые в мешки. Животные находились в крайне истощённом состоянии, один гиббон погиб, не выдержав перелёта и духоты.

Объяснить, откуда взялась вся эта экзотика, пассажирка не смогла. Сейчас пленников поместили в Центр передержки, где их вылечат и откормят.