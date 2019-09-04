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В День города в столице пройдет "Театральный марш"

13:11
  • среда
  • 04 сентября 2019

Москвичам и гостям столицы покажут самые яркие и новые постановки городских театров

В Москве в День города уже в седьмой раз пройдет "Театральный марш" - самый масштабный в России театральный фестиваль под открытым небом. Жители и гости столицы в саду "Эрмитаж" смогут бесплатно посмотреть самые яркие и новые постановки городских театров.

Гости фестиваля смогут сходить на оперы по знаменитым произведениям Пушкина, таким как "Руслан и Людмила", "Сказки о царе Салтане" и другие. Во время выступлений прозвучит музыка Михаила Глинки и Николая Римского-Корсакова. Кроме того, можно увидеть спектакли Центра имени Мейерхольда, "Мастерской Брусникина", театра на Таганке, "Школы современной пьесы" и других.

Второй день праздника также посвящен театральной теме. На площади Щукинской сцены будут организованы мастер-класс по сценическому искусству для взрослых и творческая мастерская для детей. Москвичи смогут увидеть балет "Крейцерова соната" канадского хореографа Роберта Бинета, в котором произведение Льва Толстого транслировано на новый современный лад.

С полной афишей фестиваля "Театральный марш" можно ознакомиться на сайте Театра на Таганке.

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