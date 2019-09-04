У отца Бузовой возникли проблемы с законом

Мужчине грозит уголовное дело

За последние четыре года на Игоря Бузова, отца знаменитой певицы и телеведущей, завели девять исполнительных производств из-за неуплаты "налогов и сборов, включая пени".

Как пишет "Комсомольская правда" со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов, отец Бузовой задолжал казне более 32 тысяч рублей. Почему 55-летний мужчина не платит по счетам, не уточняется. Если Бузов не отдаст долг, на него могут завести уголовное дело.

По слухам, Ольга Бузова плохо ладит с отцом, который больше внимания уделяет ее младшей сестре Анне. Недавно Игорь пришел на открытие ее салона красоты и сделал себе маникюр.

Зато скандально известная теледива поддерживает теплые отношения с мамой. Недавно они вместе отдыхали в Барселоне. В день рождения Ирины Бузовой артистка написала у себя в соцсети: "Счастье - видеть тебя счастливой. Счастье, что в этот день я могу быть с тобой. Я все для этого сделала. И все сделаю, чтобы ты никогда ни в чем не нуждалась. Я тебя люблю".