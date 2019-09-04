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Вымирающим украинцам решили продлить жизнь

13:29
  • среда
  • 04 сентября 2019

И попытаться увеличить рождаемость

Украинцам решили продлить жизнь. Работа в этом направлении станет приоритетом новой команды, занявшей кресла в Минздраве Незалежной. Назначенная министром здравоохранения Зоряна Скалецкая рассказала депутатам Верховной рады о новой политике в сфере здравоохранения.
Правительство простимулирует рождаемость новыми выплатами

По данным нового министра, каждый украинец в 55 лет уже имеет серьезные проблемы со здоровьем. Кроме того, рождаемость на Украине критически сократилась – а вот смертность, напротив, возросла.

"Мы будем работать над ростом длительности жизни… второе – это рост рождаемости. На сегодня есть данные, что за последние пять лет рождаемость сократилась на 40%... это значит, что государственная политика в этом вопросе должна быть определена", - сказала Скалецкая.

Глава Минздрава отметила, что ее ведомство вплотную займется реформой экстренной медицины, которая началась еще в 2012 году. Также до конца года будет разработан законопроект, легализующий трансплантологию в стране, будет работать над повышением качества медпомощи, решит вопрос надлежащей оплаты труда врачей, передает РИА Новости.

Новый состав кабинета министров Украины сформировала Верховная рада 9-го созыва на своем первом заседании. Возглавил правительство Алексей Гончарук.

Ранее стало известно, что в 2018 году на Украине родились 336 тысяч детей. Как отметили специалисты, это наименьший показатель за все годы существования государства. При этом смертность в стране вдвое превышает рождаемость.

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