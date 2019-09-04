Путин назвал придурками сомневающихся в нужности Дальнего Востока

Президент уверен, что регион должен стать центром притяжения для россиян

Владимир Путин раскритиковал сомневающихся в "нужности" Дальнего Востока России. Так он отреагировал на реплику главы Якутии Айсена Николаева на заседании президиума Госсовета во Владивостоке. Видео заявления Путина публикует ТВЦ.RU.

Свое выступление Николаев начал с вопроса, нужен ли России Дальний Восток. Ответ на него, по мнению главы Якутии, очевиден.

"Но до недавнего времени многие дальневосточники не были уверены . Даже с высоких трибун звучало, что Дальний Восток - это балласт, требующий только льгот и бюджет вливаний", - заявил Николаев.

Президент оборвал выступление якутского чиновника. Путин усомнился, что такие заявления действительно звучали.

"Я не знаю какие придурки такое говорили. Я что-то не верю", - сказал глава государства.

Николаев попытался убедить президента. По его словам, такие настроения царили четверть века назад, и Дальний Восток их помнит.

"Ну четверть века назад мало ли кто-то что делал. Давайте говорить о сегодняшнем дне", - призвал в ответ Путин.