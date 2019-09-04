Зеленский пожалел педофилов

Он наложил вето на скандальный законопроект

Глава Украины Владимир Зеленский наложил вето на законопроект, который ужесточает наказание за преступления в отношении детей. Документ направили обратно в Раду вместе с предложениями президента. Что это за предложения, пока не уточняется. Однако даже в том случае, если украинский лидер не призвал парламентариев к большей гуманности, он так или иначе отсрочил для преступников суровую кару.

Как пишет "112 Украина", Зеленский наложил вето на законопроект, который предусматривает принудительную химическую кастрацию педофилов и создание открытого реестра лиц, совершивших сексуальное насилие по отношению к детям. Инициатива также ужесточает санкцию за групповое изнасилование малолетнего - с 12 до 15 лет тюрьмы.

Депутаты Рады приняли этот законопроект 11 июля текущего года, а через несколько дней документ направили на подпись президенту. Министерство здравоохранения Украины раскритиковало инициативу, посчитав ее негуманной. По мнению тогдашней главы ведомства, украинские врачи откажутся исполнять закон о кастрации.

Сейчас украинцев, признанных виновными в педофилии, лишают свободы на срок от 10 до 15 лет.