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Зеленский пожалел педофилов

13:50
  • среда
  • 04 сентября 2019

Он наложил вето на скандальный законопроект

Глава Украины Владимир Зеленский наложил вето на законопроект, который ужесточает наказание за преступления в отношении детей. Документ направили обратно в Раду вместе с предложениями президента. Что это за предложения, пока не уточняется. Однако даже в том случае, если украинский лидер не призвал парламентариев к большей гуманности, он так или иначе отсрочил для преступников суровую кару. 
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Как пишет "112 Украина", Зеленский наложил вето на законопроект, который предусматривает принудительную химическую кастрацию педофилов и создание открытого реестра лиц, совершивших сексуальное насилие по отношению к детям. Инициатива также ужесточает санкцию за групповое изнасилование малолетнего - с 12 до 15 лет тюрьмы. 

Депутаты Рады приняли этот законопроект 11 июля текущего года, а через несколько дней документ направили на подпись президенту. Министерство здравоохранения Украины раскритиковало инициативу, посчитав ее негуманной. По мнению тогдашней главы ведомства, украинские врачи откажутся исполнять закон о кастрации. 

Сейчас украинцев, признанных виновными в педофилии, лишают свободы на срок от 10 до 15 лет. 

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