Упрощение визового режима и рост торговли: о чем договорились Путин и Моди

По итогам встречи подписан целый ряд важных документов

Упрощение визового режима между Россией и Индией, рост товарооборота между странами и координация в урегулировании глобальных и региональных вопросов. Таковы результаты переговоров Владимира Путина и индийского премьера Нарендры Моди на полях Восточного экономического форума.

Пока шли российско-индийские переговоры, экономисты между собой спорили - сколько же будет подписано контрактов. Расходились только в цифрах. О том, что стороны договорились по ключевым вопросам, стало понятно сразу. По тону официальных заявлений и количеству папок с документами, передает "ТВ Центр".

"Наши переговоры всегда проходят в дружеской откровенной атмосфере. Неизменно содержательной и конструктивной. Так было и в этот раз. Сначала вдвоем, с глазу на глаз, а затем с участием делегаций, обменялись мнениями по ключевым вопросам двустороннего сотрудничества. Обсудили ход реализации решений прошлогоднего саммита в Нью-Дели. Наметили конкретные задачи на перспективу, которые нашли отражение в принятом нами сегодня совместном заявлении", - отметил Путин.

Создание зоны свободной торговли между Индией и Евразийским экономическим союзом даст дополнительные возможности. Соглашение в скором времени начнут разрабатывать. А вот стратегия о сотрудничестве уже подписана. Партнёрство всеобъемлющее: товарооборот растёт, а все направления не перечислишь: энергетика, транспорт, торговля, военно-техническая сфера.

Индия ещё в прошлом году подписала контракт на покупку наших противоракетных систем С-400 "Триумф", что ожидаемо не понравилось западным партнёрам. Вашингтон грозит Нью-Дели санкциями. Диверсифицировать риски позволит увеличение расчётов в национальных валютах. По ключевым вопросам международной повестки позиции России и Индии схожи: лидеры против вмешательства во внутренние дела. Это касается Афганистана. Индийский премьер принял приглашение российского президента приехать на празднование 75-й годовщины великой Победы в 2020 году. Владимира Путина Нарендра Моди подчёркнуто называет другом. Элегантный красный платок в кармане премьера тоже символизирует особое расположение.

Политик, который всегда онлайн. Маршрут индийского премьера во Владивостоке можно было отслеживать по его сообщения в Твиттере. Причём, на русском языке. Это уже традиция. Куда бы Нарендра Моди ни прибывал с официальным визитом, в его аккаунтах тут же появляются сообщения на государственном языке этой страны. Быть может, в этом секрет популярности? Подписчиков у Моди больше, чем у американского президента - почти 111 миллионов. В среду все они увидели судостроительный комплекс "Звезда", посещение которого премьер назвал "щедрым жестом". Экскурсию проводил лично Владимир Путин.

Российский президент на этом заводе, кажется, знает каждую деталь. По его поручению простаивавшее в 90-х предприятие превратили в современный судостроительный кластер. Аналогов которому в мире просто нет. Уникальный сухой док в скором времени позволит собирать и ремонтировать гигантские танкеры для транспортировки Российского сжиженного газа. Крупнейший рынок сегодня - Индия. Вторая страна мира по численности населения, и шестая экономика планеты. Оттеснив Францию на 7 строчку, по некоторым экономическим показателям Нью-Дели опережает даже Пекин. Эксперты в скором времени прогнозируют "Индийское экономическое чудо".

Российско-индийские переговоры проходят на полях Восточного экономического форума. Пока политики общаются, бизнесмены не теряют времени. Уже подписано несколько крупных контрактов. Пятый форум на острове Русский может стать самым представительным за свою историю. Ожидается участие более 8 тысяч делегатов из 50 государств.

Матвей Шестаков, Ольга Скрипникова, Михаил Фёдоров, Сергей Дробышев, Сергей Ким, "ТВ Центр", Владивосток.