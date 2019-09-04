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Найдены тела пилотов разбившегося Су-25

13:49
  • среда
  • 04 сентября 2019

Летчики не успели катапультироваться

В Ставропольском крае найдены тела пилотов разбившегося штурмовика Су-25. Погибшие летчики находились в кабине воздушного судна.

Пилоты не успели катапультироваться, пишет Газета.ru.

Учебно-боевой штурмовик Су-25 разбился близ села Чернолесское Ставропольского края. При падении самолет полностью разрушился. Ранее сообщалось, что летчики успели катапультироваться. Однако поиски парашютов результата не дали.

Пилоты разбившегося Су-25УБ отрабатывали в небе фигуру высшего пилотажа – "мертвую петлю". Летчики не смогли вывести штурмовик из пикирования.

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