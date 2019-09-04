Замахнулся на святое: посла США в Мексике уличили в невежестве

Дипломату посоветовали "не уподобляться Трампу"

Новый посол США в Мексике начал свою деятельность со скандала. Кристофера Ландау уличили в невежестве и посоветовали не уподобляться в этом своему шефу – Дональду Трампу.

Возмущение мексиканцев вызвала публикация дипломата, посвященная Фриде Кало. Пост Ландау появился после того, как американец посетил дом-музей знаменитой художницы.

"Я восхищаюсь ее свободным духом, она по праву стала символом Мексики для всего мира. Но я не понимаю, как она могла открыто поддерживать марксизм-ленинизм. Неужели она не знала об ужасных преступлениях, которые совершались во имя этой идеологии?", - написал дипломат в Twitter.

Мексиканская художница Фрида Кало родилась в 1907, а умерла в 1954 году. Она прославилась, в основном, благодаря автопортретам. Как и ее муж - художник Диего Ривера – она состояла в Мексиканской коммунистической партии, а в 1937 году даже предоставила убежище в своем доме бежавшему из СССР Льву Троцкому.

Мексиканские коммунисты одними из первых ответили на пост американского посла. Они напомнили Ландау, что товарищ Фрида поддерживала гуманизм, демократию и свободу мексиканского народа. И призвали американца "не показывать своего невежества, пытаясь быть похожим на Трампа".

Всего же пост собрал более 2 тысяч комментариев. Кое-кто посла поддержал. Но большинство пользователей напомнили Ландау, что Штаты сами неоднократно совершали преступления и вмешивались в дела других государств, чтобы противостоять социалистическим режимам, передает ТАСС.