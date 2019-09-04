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Кража у москвича кроссовок за 300 тысяч рублей попала на видео

14:13
  • среда
  • 04 сентября 2019

Радость от приобретения грабителю испортили полицейские

Дерзкое ограбление произошло в центре Москвы — молодой человек отобрал у юного москвича кроссовки стоимостью 300 тысяч рублей. Видео кражи публикует ТВЦ.RU.

Инцидент произошел на улице Малые Каменщики. Грабитель подбежал к 18-летнему юноше, брызнул ему в лицо из газового баллончика и убежал с пакетами. На счастье потерпевшего рядом находились его друзья. Они заметили происходящее и бросились догонять нападавшего. Грабитель бросил пакеты и убежал.

Добежать молодой человек успел до Московской области, где его и задержали сотрудники полиции. Любителем дорогой обуви оказался 22-летний житель Подмосковья.

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