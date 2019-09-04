Младенца с ненормальным сердцебиением окунули в ведро с ледяной водой и спасли

Сердечко месячной девочки билось с частотой 320 ударов в минуту

В одну из больниц Великобритании поступила девочка, чье сердцебиение составляло 320 ударов в минуту.

Как оказалось, малышка родилась 19 декабря и под Рождество подхватила менингит. Родители заметили, что состояние ребенка ухудшилось и отвезли его в клинику. Там врачи измерили пульс малышки и ужаснулись – такая частота сердцебиения была вызвана инфекцией в сердце.

Чтобы стабилизировать сердечный ритм медики опустили голову ребенка в ведро с ледяной водой на пять секунд. Затем девочку отправили в другую клинику, где ее вылечили и выписали через 48 часов.

Если бы родители привезли малышку на 20 минут позже, то спасти ее не удалось бы, пишет издание The Mirror.

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