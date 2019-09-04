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"Не позорь папу": 16-летняя дочь Крутого прилюдно оголилась

14:47
  • среда
  • 04 сентября 2019

Она пошла в школу в откровенном наряде

16-летняя Александра, дочь композитора и пианиста Игоря Крутого, перешла в 11 класс. Знаменитый отец отвел девушку в американскую школу и дал ей несколько наставлений в шутливой форме. 
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Игорь Крутой выложил в Instagram видео, на котором он идет с Александрой на учебу. Взрослая не по годам школьница одета в красный топик, оголяющий пупок, и черные мини-шорты. Она ярко накрашена, во рту у нее жвачка.  

"Веду мою Сашку в школу. Отдаю последние ЦУ. Хорошо учись. Не позорь папу. Ну вот она в таком виде. Похоже, что она уже не позорит меня, процесс начался", - сказал композитор.  

Игорь и Александра подошли к школе, весело болтая и смеясь. Музыкант взял с дочери слово, что она будет хорошо учиться, а потом поступит в престижный университет. 

Интернет-пользователи неоднозначно отреагировали на видео Крутого. Одни восхитились добротой знаменитого папы, а другие - упрекнули его в том, что он избаловал ребенка. 

- Жвачку хоть убери, ужас, позор! 

- Дочка залюбленная ! Перебор!

- Хороший папка. С таким папкой можно поступить куда угодно.

- В школу в шортах?!

- Как мне нравится, когда дети свободны от школьных маразмов в выборе одежды.

Отметим, что Александра - дочка композитора от второго брака. У него также есть сын Николай и падчерица Виктория. 

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