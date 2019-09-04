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Названы причины крушения Су-25 на Ставрополье

14:51
  • среда
  • 04 сентября 2019

У следствия две версии

Ошибка пилотов – такова одна из версий следствия, изучающего причины крушения учебно-боевого самолета Су-25 на Ставрополье. Есть и вторая версия – отказ систем машины.
Найдены тела пилотов разбившегося Су-25

"Пока две версии - ошибка пилотов или техника", - приводит ТАСС слова источника агентства в военных кругах.

Ранее стало известно, что оба пилота штурмовика погибли. Спасатели обнаружили их тела. Учебно-боевой Су-25 разбился близ села Чернолесское Ставропольского края. От удара о землю самолет полностью разрушился.

Как сообщал ТВЦ.ru, пилоты разбившегося Су-25УБ отрабатывали в небе фигуру высшего пилотажа – "мертвую петлю". Однако вывести машину из пикирования летчикам не удалось.

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