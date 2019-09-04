Роскачество научило россиян выбирать красную икру

Глава ведомства объяснил, как не попасться на уловки

Россиянам объяснили, как выбрать свежую красную икру и хорошую рыбу. Рекомендациями поделился глава Роскачества Максим Протасов на Восточном экономическом форуме. Руководитель ведомства подчеркнул, что главные показатели для покупателя – внешний вид и запах продукта.

Что касается рыбы, то ее цвет должен быть однородным. "Качественное филе рыбы имеет прозрачную глазурь, которая блестит на срезе и присутствует тонким слоем на всей поверхности продукта", — пояснил Протасов. Если же рыба сильно волокнистая, это значит, что ее замораживали повторно, добавил глава Роскачества.

Идут на хитрости производители и с красной икрой. У разных видов лососевых этот продукт по вкусу и виду может отличаться. Производители этим пользуются, так что в банке с надписью "лососевая икра" может оказаться икра любой другой рыбы. Чтобы не ошибиться, советует Протасов, надо выбирать упаковки с надписью ГОСТ – на таких банках указывается вид рыбы, приводит рекомендации главы Роскачества РИА Новости.