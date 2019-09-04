ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Роскачество научило россиян выбирать красную икру

15:07
  • среда
  • 04 сентября 2019

Глава ведомства объяснил, как не попасться на уловки

Россиянам объяснили, как выбрать свежую красную икру и хорошую рыбу. Рекомендациями поделился глава Роскачества Максим Протасов на Восточном экономическом форуме. Руководитель ведомства подчеркнул, что главные показатели для покупателя – внешний вид и запах продукта.
Черная икра в России серьезно подешевела

Что касается рыбы, то ее цвет должен быть однородным. "Качественное филе рыбы имеет прозрачную глазурь, которая блестит на срезе и присутствует тонким слоем на всей поверхности продукта", — пояснил Протасов. Если же рыба сильно волокнистая, это значит, что ее замораживали повторно, добавил глава Роскачества.

Идут на хитрости производители и с красной икрой. У разных видов лососевых этот продукт по вкусу и виду может отличаться. Производители этим пользуются, так что в банке с надписью "лососевая икра" может оказаться икра любой другой рыбы. Чтобы не ошибиться, советует Протасов, надо выбирать упаковки с надписью ГОСТ – на таких банках указывается вид рыбы, приводит рекомендации главы Роскачества РИА Новости.

Читайте также:
Главное сегодня
Красная икра
Красная икра
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.