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Храп мужа довел женщину в Москве до реанимации

15:18
  • среда
  • 04 сентября 2019

Её госпитализировали с отравлением

В Москве проводится проверка по факту отравления медикаментами туристки из Бразилии. Предварительно, женщина смешала алкоголь и таблетки от бессонницы, после чего оказалась в отделении реанимации одной из столичных больниц.

Инцидент произошел в ночь на 3 сентября. Муж пострадавшей рассказал, что ей стало плохо в номере отеля, куда они вернулись после веселой ночи в Москве. РЕН ТВ сообщает, что пара пила алкоголь в ресторанах.

Перед сном подвыпившая бразильянка как обычно приняла снотворное, чтобы не слышать храп мужа, но ей стало плохо. Женщина постоянно пила снотворное и таблетки всегда были у нее при себе, объяснил супруг туристки.

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