Воеводина впала в депрессию после развода с экс-королем Малайзии

Она много плачет и мало спит

"Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина, которая воспитывает трехмесячного сына от экс-короля Малайзии, обнаружила у себя постродовую депрессию.

Бывшая жена Мухаммада V написала в Instagram, что рождение ребенка может вызывать у матери бурю разных эмоций - от восторга до ужаса. По словам Воеводиной, многие молодые мамы сталкиваются с послеродовой депрессией.

"Я замечала, что мое настроение быстро меняется от радости до подавленности. И так от 1 до 10 раз в день... И это началось со второго месяца моей беременности", - сообщила брошенная красавица. Она призналась, что стала плаксивой и раздражительной, к тому же ее замучила бессонница.

При этом Воеводина опубликовала фото, на котором она позирует с животиком в изящном красном платье.

Напомним, брак россиянки и экс-короля Малайзии продлился девять месяцев. Они развелись 1 июля текущего года. Адвокат бывшего правителя намекнул на то, что Воеводина родила сына не от его клиента.