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Воеводина впала в депрессию после развода с экс-королем Малайзии

15:17
  • среда
  • 04 сентября 2019

Она много плачет и мало спит

"Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина, которая воспитывает трехмесячного сына от экс-короля Малайзии, обнаружила у себя постродовую депрессию. 
Мисс Москва впервые высказалась о разводе с экс-королем Малайзии

Бывшая жена Мухаммада V написала в Instagram, что рождение ребенка может вызывать у матери бурю разных эмоций - от восторга до ужаса. По словам Воеводиной, многие молодые мамы сталкиваются с послеродовой депрессией.  

"Я замечала, что мое настроение быстро меняется от радости до подавленности. И так от 1 до 10 раз в день... И это началось со второго месяца моей беременности", - сообщила брошенная красавица. Она призналась, что стала плаксивой и раздражительной, к тому же ее замучила бессонница. 

При этом Воеводина опубликовала фото, на котором она позирует с животиком в изящном красном платье. 

Напомним, брак россиянки и экс-короля Малайзии продлился девять месяцев. Они развелись 1 июля текущего года. Адвокат бывшего правителя намекнул на то, что Воеводина родила сына не от его клиента. 

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