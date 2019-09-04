Правительство Зеленского сокрушило Кличко

Владимиру Зеленскому рекомендовано уволить его с поста мэра Киева

Правительство Украины поддержало решение об увольнении Виталия Кличко с должности мэра Киева. Отставку бывшего боксера одобрили единогласно.

О кадровых решениях, принятых украинским Кабмином, сообщил депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в своем фейсбуке. Он утверждает, что в отставку будут отправлены Виталий Кличко и министр здравоохранения Ульяну Супрун.

"К сожалению, наступление на киевское самоуправление продолжается. Уверен, что это не приведет ни к чему хорошему", - написал Гончаренко.

Информацию об увольнении Кличко подтвердил другой депутат - Сергей Лещенко. В своем телеграме он отметил, что окончательное решение за президентом Владимиром Зеленским.

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