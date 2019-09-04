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Гордый Киев обиделся на предложение "особого статуса" в ЕС

15:33
  • среда
  • 04 сентября 2019

Украина согласна только на полноценное членство

Киеву не нужны подачки. В том числе и некий "особый статус", который предлагают предоставить Украине в Евросоюзе некоторые его члены. Только полноценное членство – и никак иначе, гордо заявляют в украинском МИДе.
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"Стратегическая цель Украины - это полноценное членство в ЕС, что также закреплено в конституции нашего государства. Это цивилизационный выбор украинского народа, ради которого мы продолжаем активно работать, в частности в рамках реализации Соглашения об ассоциации с ЕС", - сообщила представитель внешнеполитического ведомства Екатерина Зеленко.

С идеей предложить Киеву и Анкаре вместо полноценного членства в Евросоюзе некий особый статус выступил на проходившем в городе Блед 14-м Стратегическом форуме президент Словении Борут Пахор. Однако власти Украины категорически против такого подхода.

Пресс-секретарь МИДа Незалежной сообщила журналистам, что украинский посол в Словении сейчас проводит встречи с представителями Любляны. Украинский дипломат, по словам Зеленко, информирует словенских коллег "о достижениях Украины на пути к реализации этой стратегической цели", передает РИА Новости. Ранее Словению одернули и в Анкаре – Турции тоже не нужен "особый статус".

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